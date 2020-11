Passé six mois durant par le FC Barcelone en 2019, Kevin-Prince Boateng revient sur cet épisode si particulier de sa longue carrière. "Ces six mois à Barcelone ont été incroyables. Au début, je n'y croyais pas. Je pensais que c'était l'Espanyol qui me voulait, pas le vrai Barcelone", raconte l'international ghanéen à la plateforme de streaming DAZN. Pourtant habitué aux vestiaires des grands clubs, l'actuel joueur de Monza en Serie B italienne ne revient toujours pas de ce qu'il a vu au Barça. "L'entraînement avec Messi m'a laissé sans voix. J'ai toujours dit que Cristiano Ronaldo était le plus fort du monde, mais Messi c'est encore autre chose, il n'est pas normal, a raconté le joueur de 33 ans. Je me suis entraîné avec lui et pour la première fois de ma carrière, je me sentais petit. Il a fait des choses incroyables qui m'ont presque fait dire : 'Je vais laisser tomber, je vais arrêter de jouer.'" Apparu à quatre reprises sous les couleurs blaugrana durant sa pige, Kevin Prince Boateng n'aura pas marqué le club catalan, mais la réciproque n'est donc pas vraie.