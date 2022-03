FC Barcelone : Aubameyang est épanoui

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Pierre-Emerick Aubameyang a été le grand bonhomme du Barça lors du Clasico victorieux sur le terrain du Real Madrid (4-0), dimanche soir. « Que demander de plus, je suis super content, c'est un grand jour pour l'équipe, c'était important de continuer sur notre lancée », a réagi « PEA » au micro de beIN SPORTS après la rencontre. Déjà décisif cette semaine en Ligue Europa, le Gabonais savoure le plaisir retrouvé de jouer.

"Je ne pouvais que bien m'intégrer"

« Quand on est accueilli comme j'ai été accueilli, forcément ça aide, a poursuivi la recrue hivernale. Et puis, quand tu joues avec des gars comme ça, tu ne peux que bien t'intégrer, je vais vous dire la vérité. Ça a été très facile, j'y ai mis du mien aussi bien sûr, j'ai travaillé énormément pour me préparer pour ce moment. Je remercie le staff, aussi celui d'Arsenal qui m'a aidé à me préparer avant la CAN quand je m'entraînais tout seul. »