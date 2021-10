FC Barcelone: Ansu Fati touché au genou droit

Fati a été remplacé par Sergio Agüero à la 74e minute du clasico de Liga perdu 2-1 face au Real Madrid dimanche au Camp Nou en raison, déjà, de douleurs au genou gauche, après que le défenseur madrilène David Alaba lui a involontairement tombé dessus lors d'une action précédente. L'entraîneur Ronald Koeman avait déclaré mardi en conférence de presse qu'Ansu Fati "ressentait une gêne, mais pas pour la blessure qu'il a eue" précédemment.

Ansu Fati, qui aura 19 ans dimanche et héritier du N.10 de Lionel Messi, a été absent près d'une année à cause d'une fracture du ménisque du genou gauche dont il a été victime le 7 novembre 2020 contre le Betis Séville. Il a subi quatre opérations avant de revenir fin septembre. Une semaine après avoir prolongé son contrat au Barça jusqu'en 2027 (avec une clause libératoire à un milliard d'euros), Fati rejoint à l'infirmerie du club blaugrana Pedri, Ousmane Dembélé (en phase de reprise), Frenkie de Jong, Martin Braithwaite et Ronald Araujo.