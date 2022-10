Le défenseur latéral du FC Barcelone Marcos Alonso a laissé la porte ouverte à un transfert en Italie. Pour rappel, Alonso a quitté Chelsea pour le Barça en août dernier.

Marcos Alonso se voit loin du Barça dans le futur

Alonso a passé du temps avec la Fiorentina en Serie A par le passé et a déclaré qu'un retour en Italie est probable : "Il y avait beaucoup de rumeurs. L'Italie est toujours un pays auquel je suis lié après les trois années passées à Florence et il y avait la possibilité de revenir, mais mon désir était de retourner en Espagne."



"Quand le Barça m'a appelé, je ne voulais plus rien entendre. Dans le futur on ne sait jamais mais pour le moment je suis ici". Au sein de la Viola, Alonso a inscrit plusieurs buts : en 53 rencontres de Serie A, il marque à quatre reprises sous le maillot florentin, pour pas moins de sept passes décisives et une moyenne de 80% de passes réussies en Toscane. Il a été formé au Real Madrid.