Et si le Real Madrid avait fait le plus dur ?

Malgré les contre-performances, les crises et les blessures, le Real Madrid peut toujours espérer conserver son titre de champion d'Espagne. Après avoir compté jusqu'à dix points de retard sur l'Atlético Madrid, les hommes de Zinedine Zidane peuvent désormais revenir à deux unités des Colchoneros en cas de victoire dans le derby de ce dimanche. Les hommes de Diego Simeone seront toujours en tête du classement à la fin du week-end et ils ont encore un match en retard à rattraper mais le résultat de ce derby madrilène pourrait en dire long sur la dynamique des deux prétendants au titre.

Le Real Madrid a adopté un rythme de champion

Sur les cinq derniers matchs et dans un contexte difficile, les coéquipiers de Casemiro ont repris cinq points au leader de la Liga. Et ce n'est pas loin d'être un miracle avec les absences plus ou moins longues de Sergio Ramos, Dani Carvajal, Eden Hazard et Karim Benzema. Les Madrilènes se sont accrochés en parvenant à rester dans la course avant que l'infirmerie se vide pour faire la différence dans le sprint final. En se contentant du service minimum qui a fait la renommée de son rival local, la Maison Blanche a su adopter un rythme de champion. En 2021, le Real Madrid empoche 2,22 points par match, une moyenne qui n'est pas très éloignée de celle des 38 journées de la saison dernière (2,28). Justement, les parallèles sont nombreux avec l'exercice 2019-2020.

Le même scénario que l'an passé ?

Comme l'an passé, le Real Madrid a adopté une position de chasseur. A cause d'individualités pas toujours au rendez-vous et d'un fond de jeu parfois limité, Zinedine Zidane a été menacé par des séries de contre-performances. Il a néanmoins toujours réussi à trouver les leviers pour relancer son équipe et lui permettre de se sublimer dans les moments clés. Les Merengues ont appris à réagir parfaitement, notamment en prenant des points importants dans les confrontations directes.

Invaincu contre le Barça qui avait passé 15 journées en tête du championnat l'an passé pour faire la bascule au mois de mars, les partenaires de Karim Benzema ont l'occasion de remettre ça contre un Atletico qui est devant depuis début novembre. Le genre de performances qui peut changer le cours d'une saison. Après avoir été chahuté, le Real Madrid a l'occasion de redevenir maître de son destin.