Et si le meilleur joueur de la Liga était désormais Karim Benzema ?

“Qui est le plus fort : Superman ou Batman ?” Souvent, les enfants aiment se poser des questions insolubles pour savoir lequel des superhéros est le plus super. Avec leurs idoles, les amateurs de foot sont un peu similaires. A l’époque où les deux Avengers de ce sport que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo évoluaient en Liga, le débat faisait rage pour savoir qui était le meilleur joueur du championnat. Puis, en 2018, après neuf saisons au Real Madrid, le Portugais s’en est allé vers la Juventus. Cet été, c’est l’Argentin qui est parti rejoindre le PSG.



Bien qu’orpheline de ces deux monuments, l’élite espagnole a toujours de quoi attirer. Bon nombre de cadors sont toujours présents, et Karim Benzema est l’un d’eux. Atout offensif majeur de la “Caja Blanca” depuis le départ du surnommé CR7, le Français peut désormais prétendre au statut de meilleur joueur de Liga. Ou du moins à celui de meilleur attaquant, sachant que la comparaison globale entre des hommes évoluant à des postes différents demeure complexité difficile à résoudre.

L'an passé, seul Messi a fait mieux que Benzema



Si on se place sur le plan purement statistique, l’ancien Lyonnais s’avance en prétendant numéro 1 à la succession de Messi pour ce statut. La saison dernière, deuxième du classement des buteurs, il a fait trembler les filets 23 fois. Tout en délivrant 9 passes décisives. Au total, en combinant les deux données, il a été impliqué dans la finalisation de 32 des pions de son équipe. Hormis Messi, personne n’a fait mieux. Gerard Moreno et Iago Aspas, ses premiers concurrents, ont respectivement terminé avec 30 (23 buts, 7 passes décisives) et 27 unités (14 buts, 13 passes décisives).



Souvent considéré comme le meilleur avant-centre du monde lorsqu’il jouait au Barça, Luis Suarez a, évidemment, toujours son mot à dire pour ce titre officieux. “KB9” présente toutefois l’avantage d’être plus créateur que l’Uruguayen, qui est lui essentiellement buteur. Avec le départ de Messi, Antoine Griezmann pourrait lui voir ses responsabilités et son poids dans le jeu croître en Catalogne. D’autres gâchettes en pleine progression comme Youssef En-Nesyri ou Alexander Isak pourraient également se mêler à la lutte cette saison. Mais il faudra tenir du Français, auteur d’un doublé lors de la victoire des siens (4-1) à Alavés pour la première journée de Liga.