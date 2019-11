Espagne: David Villa part à la retraite

David Villa fait la Une de toute la presse espagnole ce mercredi matin. "El Guaje", notamment passé par Valence, le Barça, l'Atlético Madrid et bien entendu la sélection espagnole, dont il est le meilleur buteur (59 réalisations), a décidé de prendre sa retraite. Champion du monde et champion d'Europe avec la Roja, il évolue cette saison au Japon, plus précisément au Vissel Kobe avec Andres Iniesta, et vit donc ses derniers mois de footballeur. "J'ai décidé de prendre ma retraite avant que le football ne me mette à la retraite", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse relayée par Marca.

After 19 years as a professional, I have decided to retire from playing football at the end of this season. Thank you to all the teams, coaches and teammates that have allowed me to enjoy this dreamed career. Thank you to my family, that has always been there to support me. pic.twitter.com/E82vb3tNwT