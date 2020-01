Enfin l’heure de Lunin ?

Lunin: "Vamos a intentar ganar el siguiente partido. Yo se que este club tiene mucha ambición, estoy agradecido de que me hayan elegido. Yo lo decidí porque quiero crecer con el equipo. Quiero jugar, ganar con el equipo, trabajar y ir mejorando" #LuninOviedista #RealOviedo pic.twitter.com/uJe0AjrPv3

— Real Oviedo (@RealOviedo) January 17, 2020

En cinq jours, Andriy Lunin aura plus joué que lors des huit derniers mois. Prêté par le Real Madrid à Valladolid depuis le début de saison, il n’a pas disputé la moindre minute en Liga, et dû se contenter de deux apparitions en Coupe du Roi. La deuxième, samedi dernier, a tout de même permis au jeune portier ukrainien (20 ans) de se mettre en valeur, en détournant deux tirs au but lors de la qualification de sa désormais ex-équipe, à Marbella. Ex-équipe, car le club merengue s’est ensuite mis d’accord avec les Pucelanos pour mettre fin à l’expérience avant de le prêter à nouveau, mercredi, à Oviedo, une formation du deuxième échelon espagnol."Je veux jouer, parce que j’ai déjà perdu du temps dans ma carrière", a-t-il reconnu vendredi lors de sa conférence de presse de présentation, qui, une fois, n’est pas coutume, s’est déroulée au lendemain de ses débuts avec son nouveau club, battu 2-0 à Almeria. Une première titularisation entachée d’une grosse erreur, totalement assumée, sur le deuxième but adverse : "Les erreurs aident à grandir. Mais je m'excuse, parce que c'est ma faute." Avant de penser à un retour à Madrid ("C’est mon objectif, mais on verra ça plus tard"), Lunin, arrivé au Real en 2018 et déjà prêté la saison dernière à Leganes (5 matchs de Liga), veut enfin réussir à enchaîner, et "grandir avec cette équipe ambitieuse."Une tâche pas forcément aisée sous les couleurs de l’actuel 17de Segunda B, qui rêve de retourner évoluer dans une élite quittée en 2001. Mais celui qui a été sacré champion du monde U20 l’an dernier, et même désigné meilleur gardien de la compétition, voit grand. En club comme en sélection. Lunin, qui compte 5 capes avec les A, et une dernière titularisation en novembre contre l’Estonie en amical, a fait d’une participation au prochain Euro "un objectif clair. Et c’est pour cela je suis très reconnaissant à ce club de m’avoir fait confiance et de me donner l’opportunité de pouvoir jouer et démontrer ce que je vaux." Il n’y a plus qu’à…