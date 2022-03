C'est presque devenu un rituel au Real Madrid. Entre matchs manqués et blessures, Eden Hazard va repasser par la case "opération". Le club merengue a indiqué ce vendredi que son international belge allait se faire retirer la plaque d'ostéosynthèse actuellement posée sur son péroné droit. L'intervention était devenue nécessaire car le joueur ressentait des douleurs dans cette région.

Comme l'indique AS, Eden Hazard avait d'ailleurs passé des tests après s'être plaint d'une gêne au niveau de ce fameux péroné. Il a donc été décidé de lui enlever la plaque. La durée d'indisponibilité de l'ancien de Chelsea est pour l'heure estimée entre un mois et cinq semaines. Si tout cela ne devrait donc pas remettre en cause sa participation éventuelle à la prochaine Coupe du monde, il n'en manquera pas moins une multitude de matchs que Madrid va disputer ces prochaines semaines.

Dans un court laps de temps, et en seulement quinze jours, les Merengue vont jouer contre le Celta, Getafe et Séville en championnat, mais auront aussi deux matchs de quarts de finale de Ligue des champions à disputer face à Chelsea. Eden Hazard, qui n'avait pas pris part aux cinq dernières sorties madrilènes, ne sera pas dépaysé en les suivant de chez lui ou des tribunes.