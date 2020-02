Divers : Il percute Zidane en voiture… et prend un selfie avec lui !

Il se fait accrocher en voiture par Zidane et demande un selfie . pic.twitter.com/iJQhOAQPUz

— Real Madrid - France (@RMadridFrench) February 13, 2020

"J'aurais aimé te rencontrer dans d'autres circonstances"

Il y a des mauvaises nouvelles qui peuvent rendre heureux. C’est exactement ce qu’a dû se dire Valdeorrés Ignacio Fernández. Ce Madrilène se rendait samedi dernier à une foire commerciale. Alors que son véhicule était garé au bord d’un rond-point, il est alors percuté par une voiture pilotée par... Zinedine Zidane !Alors que les deux hommes se mettent d’accord pour régler les formalités d’assurance, Valdeorrés Ignacio Fernández en profite pour prendre un selfie avec le champion du monde 98, et lui adresse même quelques mots : "Je lui ai demandé de prendre un selfie, parce que sinon les gens n’allaient pas me croire quand je leur dirai que j’ai percuté Zidane. Il a très gentiment dit oui. Il a enlevé son bonnet et nous avons pris la photo", conclut le Madrilène. Un représentant de Zidane a fait part de la reconnaissance de l'ancien footballeur, mettant en avant le fait que Valdeorrés Ignacio Fernández n'ait pas abusé de la situation en demandant de nombreux autographes ou des maillots.