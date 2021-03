Courtois, l’autre incontournable du Real

Une marque loin d’être anodine. Samedi dernier, Thibaut Courtois a disputé son 200e match dans le championnat espagnol lors de la victoire 3-1 du Real Madrid sur la pelouse du Celta Vigo, près de dix ans après ses débuts en Liga avec l’Atlético. Sous le maillot des Colchoneros, où il a été prêté par Chelsea de 2011 à 2014, le portier belge aura compilé 56 clean-sheets en 111 matchs, contre 37 en 89 avec le Real Madrid, qu’il a rejoint en 2018 après quatre saisons chez les Blues.



Mais tout n’a pas été simple au sein du club merengue pour celui qui a d’abord dû cohabiter avec Keylor Navas, auréolé de ses trois victoires consécutives en Ligue des champions. Le départ du portier costaricain pour le PSG un an plus tard a fini par libérer Courtois, comme le confiait son père à la Dernière Heure en octobre dernier. Et il est aujourd’hui l’un des éléments incontournables de l’équipe de Zinedine Zidane, dont il ne sort jamais, ou presque.

Martinez : "Le meilleur moment de sa carrière"

Depuis le début de saison, il a ainsi disputé 37 rencontres sur 38 possibles, ne laissant sa place qu’une seule fois à son remplaçant, le jeune Ukrainien Andriy Lunin (22 ans). C’était le 20 janvier dernier, sur la pelouse du Deportivo Alcoyano, club de troisième division, en seizièmes de finale de la Coupe du Roi. Et les joueurs de la capitale s’étaient inclinés (2-1). Le week-end dernier, celui qui a été élu meilleur gardien de la Liga lors de l’exercice 2019-2020, mais se plaint de ne pas être assez reconnu dans son pays, s’est encore montré décisif.



Alors que Karim Benzema et ses coéquipiers ne comptaient qu’un but d’avance, il a réussi à détourner un coup franc de Iago Aspas qui prenait la direction des filets, évitant ainsi l’égalisation des locaux. Plus précieux que jamais, il fait aussi preuve d’une régularité impressionnante. Pour son sélectionneur, il est même "un cran au-dessus de 2018, a confié Roberto Martinez en conférence de presse. Je pense que Thibaut est actuellement dans le meilleur moment de sa carrière." Le Real en profite, comme la Belgique, deux formations qui ont encore de belles choses à jouer cette saison.