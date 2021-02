Coupe du Roi : Rakitic n’enterre pas le Barça

"Barcelone a une grande capacité à vous faire du mal"

Le FC Séville a réalisé une très belle opération, mercredi soir en demi-finale aller de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone. En s'imposant 2-0 , le club andalou s'est donné de fortes chances de disputer la finale de la compétition. Toutefois, avant le match retour, le 3 mars prochain au Camp Nou, Ivan Rakitic a tenu à nuancer l'enthousiasme général. L'ancien milieu de terrain du Barça, buteur devant Marc-André ter Stegen (85ème), porte en haute estime l'équipe dirigée par Ronald Koeman.. Mais nous nous sommes très, très bien entendus entre nous, en attendant notre moment. Et au final, c'est venu et nous avons obtenu un résultat intéressant, très positif pour nous", a-t-il argumenté dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Puis de prévenir le groupe de Julen Lopetegui : "Nous devons être heureux en tant qu’équipe, mais aussi être conscients que ce sera difficile là-bas (au Camp Nou, ndlr), car nous allons jouer contre l’une des meilleures équipes."Pour rappel, le Barça était privé de nombreux joueurs face au FC Séville, alors que la confrontation contre le PSG est imminente. Gérard Piqué, Sergio Roberto, Philippe Coutinho, ou encore le jeune Ansu Fati étaient absents pour les catalans et pourraient possiblement revenir lors du match retour contre FC Séville, mais aussi lors du match aller en huitième de finale de Ligue des Champions contre le PSG, dès mardi au Camp Nou.