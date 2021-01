Coupe du Roi : Le Celta Vigo humilié par Ibiza

Eduardo Coudet - très remaniée et privée de nombreux titulaires - n'a pas su s'imposer contre Ibiza, qui évolue en en troisième division espagnole. Pire encore, le Celta a vécu une véritable humiliation, étant mené à la mi-temps 3-0.

Rebondir dès vendredi contre Villarreal

Denis Suárez, Brais Méndez, Santi Mina et Alfon à la place de Okay, Beltrán, Emre Mor et Baeza mais cela n'a donc pas pu empêcher la correction subie (5-2). Huitième de Liga avec 23 points au compteur, le Celta affrontera Villarreal, vendredi (21 heures), avec l'ambition de faire oublier ce résultat à ses supporters.