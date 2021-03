Coupe du Roi : La ''remontada'' du Barça !

Le Barça a eu tout bon



Ter Stegen a maintenu le Barça en vie

Le FC Barcelone animera bien la finale de la Coupe du Roi cette année. Les Catalans craignaient être privés de ce rendez-vous suite à la défaite concédée en demi-finale aller de l’épreuve contre le FC Séville (0-2),Une savoureuse remontada et qui donne forcément des idées à une semaine du choc contre le PSG en C1.L’équipe de Koeman a attaqué le match par le bon bout, acculant les Andalous dans leur moitié de terrain. Une entame pied au plancher et qui a débouché sur une ouverture du score dès la 12e minute. Elle fut signée Ousmane Dembélé.Cette belle réalisation a galvanisé les Blaugrana. Autant à Séville ils s’étaient montrés moribonds, autant cette fois ils ont maitrisé totalement leur sujet. Dans ces circonstances, le second but paraissait inévitable. Mais, celui-ci a tardé à venir, etMais, et après que Marc-André Ter Stegen ait notamment détourné un pénalty de Lucas Ocampos (73e), les locaux ont fini par parvenir à leurs fins. A la dernière minute du temps additionnel,. Sur le fil, le Barça a donc égalisé sur l’ensemble des deux matches.Sur la lancée de ses excellentes 90 premières minutes, l’équipe catalane a continué à imposer sa loi durant la demi-heure additionnelle. Et c’est sans surprise que Messi et ses coéquipiers empochaient le ticket pour la finale. A la 95e, Martin Braithwaite s’offrait le but de la qualification sur une tête plongeante après un centre d’Alba. La mission a été accomplie.