Coronavirus : le FC Barcelone annonce une baisse des salaires

Le football est l'arrêt. L'épidémie de Covid-19 a un impact économique notable pour les clubs français et étrangers, y compris les plus puissants. Le FC Barcelone ne s'en est pas caché. Sans évoquer directement un passage au chômage partiel, le club catalan a confirmé vouloir opérer une baisse des salaires pour tous ses membres. "Le conseil d'administration, réuni ce jeudi 26 mars en ligne, a discuté des mesures à appliquer pour minimiser l'impact économique que la crise des coronavirus a sur l'activité du FC Barcelone, ainsi que des actions en cours du Club et de la Fondation pour collaborer avec les autorités afin d'éviter au maximum la propagation de la maladie".





"Après avoir tiré la sonnette d'alarme le 14 mars dernier, du fait de l'urgence sanitaire que nous vivons à la suite de la pandémie de coronavirus, toute activité, sportive et non sportive de notre club, a cessé, a aussi indiqué le club. Face à ce scénario, le conseil d'administration a décidé de mettre en place une série de mesures pour atténuer ses effets et réduire les effets économiques de cette crise (...) I l s’agit essentiellement d’une réduction de la durée de travail, imposée par les circonstances et les mesures de protection mises en œuvre, et, par conséquent, de la réduction proportionnelle des rémunérations prévues dans les contrats respectifs, mesures que le club souhaite appliquer en suivant scrupuleusement la réglementation formelle du travail, selon les critères de proportionnalité, et surtout d’équité, et avec pour seul objectif la reprise de l’activité du club dans les meilleurs délais".