Coronavirus : Carvajal (Real Madrid) espère un arrêt de la Liga

Carvajal se positionne en faveur d'un arrêt temporaire de la Liga

📸 @DaniCarvajal92 se pregunta en su #Instagram por qué los jugadores profesionales no detienen su actividad en España pic.twitter.com/UGnEWRU3mq

— Radio MARCA (@RadioMARCA) March 11, 2020

. Cependant, certains joueurs désirent que une suspension pure et simple du championnat, comme c’est le cas en Italie, où il n’y aura pas de football jusqu’au 3 avril, au minimum. Ce mercredi, il est à noter que la Fédération Espagnole de Football a officialisé l’arrêt total des championnats dans les divisions inférieures.Les dirigeants de la Fédération pourraient, en accord avec le syndicat des joueurs, opter pour un arrêt de la Liga. Dani Carvajal, le latéral du Real Madrid, via son compte Instagram, s'est clairement positionné en faveur d'un arrêt temporaire., s’est interrogé le natif de Leganés ironiquement. Sur le plan sportif, le club merengue reste sur une défaite concédée dimanche sur la pelouse du Bétis Séville (2-1) et est situé à 2 points du leader du championnat d'Espagne, le FC Barcelone.