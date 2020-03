Coronavirus : 5 cas positifs à Valence

Ezequiel Garay n'est donc pas un cas isolé. Ce dimanche matin, le défenseur argentin de Valence a révélé avoir été testé positif au coronavirus. Or, il s'avère que quatre autres membres du club (entraîneurs et joueurs confondus) ont également été atteints, comme cela a été révélé par les Merengots. « Le Valencia CF rapporte que cinq cas positifs de coronavirus COVID-19 ont été détectés chez les entraîneurs et les joueurs de son équipe première, a ainsi expliqué la formation naranja dans un communiqué. Tous sont chez eux, en bonne santé et avec des mesures d’isolement. » Parmi les touchés, le défenseur français Eliaquim Mangala.