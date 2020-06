Clément Lenglet, comment il a conquis l'Espagne

Suspendu le week-end dernier, Clément Lenglet devrait faire son retour dans la charnière barcelonaise ce mardi. Une place qu'il a gagnée en très peu de temps. Comme à Séville auparavant, le défenseur s'est rapidement imposé comme une référence à son poste dans le championnat espagnol. Un accomplissement qui lui a permis de s'installer au plus haut-niveau, que cela soit en club, avec un titre national, ou en sélection où il compte sept sélections avec les Bleus. Un véritable exploit pour un joueur qui avait rejoint la Liga avec moins d'une demi-saison en Ligue 1 dans les jambes. Un manque d'expérience qui n'avait pas fait peur à Monchi et au FC Séville.



En janvier 2017, le club andalou avait payé près de 6 millions d'euros pour acheter le joueur formé à Nancy. Un investissement qui n'a pas tardé à porter ses fruits. A peine un mois après son transfert, le natif de Beauvais enchaînait les titularisations et démarrait un huitième de finale aller de C1 contre Leicester. 18 mois plus tard, sa régularité lui permettait de signer à Barcelone contre 35 millions d'euros. Longtemps snobé par Didier Deschamps en équipe de France, Clément Lenglet a rapidement séduit tous les observateurs espagnols.

Le jeu espagnol colle parfaitement au style de Clément Lenglet

Dès sa présentation à la presse sévillane, le gaucher faisait l'effort de parler en Espagnol. La preuve qu'il n'avait pas peur de faire les efforts nécessaires pour réussir. Dans le jeu aussi, il a fait l'unanimité. Moins physique que certains de ses coéquipiers au même poste, le Français est très propre grâce à sa science du placement. Il est constamment sur la route des attaquants adverses et sait s'imposer devant eux. Si ses tacles parfois spectaculaires lui ont valu quelques cartons, ils ont aussi fait soulever le Camp Nou ou le stade Ramon Sanchez Pizjuan.



Le défenseur sait aussi faire la différence sur les phases offensives. Il a déjà marqué six buts en Liga. Une statistique qui n'est même pas suffisante pour prouver l'importance du tricolore dans le jeu de son équipe. Sa qualité de relance fait de lui un défenseur modèle en Espagne. Sa participation à la base de la construction offensive s'inscrit parfaitement dans le jeu ibérique et encore plus dans le jeu de possession barcelonais. Si le contexte lui convient, sa faculté d'adaptation n'y est pas pour rien. Clément Lenglet a toujours répondu présent. Quand Jorge Sampaoli l'a titularisé contre le Real en Coupe du Roi quelques jours après son arrivée ou quand il a fallu remplacer Samuel Umtiti, un champion du Monde blessé, aux côtés de Gerard Piqué. Des examens réussis haut la main qui ont permis au joueur de 24 ans de convaincre un cador européen de lui faire confiance. Une confiance qui leur a bien rendu en mettant toute l'Espagne d'accord.

Lenglet : "Une nouvelle saison qui commence"