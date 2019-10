Clasico: Le Barça et le Real campent sur leurs positions

C'est samedi prochain, à 13 heures, que devait débuter le premier Clasico de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid, au Camp Nou. Mais au regard des troubles qui règnent depuis plusieurs jours en Catalogne, la faute aux heurts entre indépendantistes et forces de l'ordre, cette affiche a été reportée et doit être reprogrammée.

Or, la fédération avait décidé vendredi en fin de matinée de laisser les deux rivaux s'accorder pour trouver une nouvelle date. Une prise de position qui n'a pas plu à la ligue, bien décidée à choisir elle-même cette date de report, communiqué à l'appui, et souhaitant par ailleurs faire jouer les protagonistes de ce choc le 4 décembre. Mais Merengues et Blaugranas persistent et signent: ils veulent s'affronter le 18 décembre prochain. La RFEF a fixé un ultimatum à lundi, 10 heures, avant de laisser la commission des compétitions trancher.