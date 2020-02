Leader de Liga avec deux points d'avance sur son dauphin, le Real Madrid, Barcelone se déplace au Bernabéu dimanche soir pour un Clasico qui pourrait être un tournant important dans la saison du championnat espagnol. Quique Setién s'est livré dans un entretien accordé à La Vanguardia avec optimisme en marge de cette rencontre. Comment le Barça va aborder ce match ? « À l'attaque et avec un point d'ambition nous irons toujours. C'est l'ADN de ce club. Nous essayons toujours d'être courageux et de chercher le rival, mais Madrid défend très bien depuis des mois et a des joueurs de qualité pour sortir de la pression et vous blesser. Madrid n'a pas besoin de grand-chose pour marquer, même si maintenant il peut avoir un déficit légèrement plus important par rapport à l'époque de Cristiano», a concédé le natif de Santander, qui a avoué être «conscient de l'importance du match et je veux le gagner.»

Manchester City pourrait être une inspiration pour Barcelone contre le Real

Présent avec Pep Guardiola après la victoire de Manchester City face au Real Madrid en Ligue des champions, le technicien a reconnu que «il y a des choses que City a faites qui peuvent nous servir», revenant aussi sur la prestation d'Antoine Griezmann, buteur mais qui avait touché seulement 8 ballons lors de la première période face à Naples. «Je ne vous évaluerai pas pour les fois où vous toucherez le ballon, car si vous ne le recevez que cinq fois mais que vous le faites à l'intérieur vous serez vraiment dangereux. À Naples, nous n'avions pas de joueurs entre les lignes. Comment allions-nous y arriver? Cela doit être compris. Pas seulement Antoine.» Au sujet du numéro 10 du Barça, Setién l'a valorisé notamment au niveau de la compréhension du jeu. «Avec Messi, nous avons de la chance qu'il comprenne tout très bien. Il sait parfaitement quand il doit être à l'intérieur et à l'extérieur. Et de l'extérieur, cela génère beaucoup, c'est quelque chose que les autres joueurs ne peuvent pas faire.»