Casemiro (Real Madrid) revient sur son doublé contre Séville

Auteur d'un doublé face au FC Séville qui a offert la victoire au Real Madrid (2-1), Casemiro, double buteur inattendu, a préféré rendre hommage à ses passeurs et a évoqué le collectif pour justifier sa performance : « Nous savions que Séville jouait très bien, c’est une excellente équipe, c’est pour ça qu’ils se battent pour être en haut du classement. Beaucoup de travail, beaucoup d’efforts, un match très exigeant. Les trois points sont très importants. Le public ? J’apprécie vraiment ça, au stade, quand je sors dans la rue… J’apprécie toujours ça. Je suis très heureux de jouer et travailler ici», a confié l'ancien joueur du FC Porto en zone mixte après la rencontre dans des propos relayés par Movistar Plus.Luka Jovic marque peu depuis son arrivée au Real Madrid l'été dernier. Auteur d'une très belle passe décisive en talonnade pour le premier but de Casemiro, l'attaquant serbe a vu le milieu brésilien lui rendre hommage : « Je suis content non seulement pour les buts, mais aussi pour le travail de toute l’équipe, contre un grand adversaire comme Séville, qui est très difficile à jouer et qui a un entraîneur qui sait ce qu’il fait. L. L’autre vient d’un centre de Lucas Vázquez sur lequel j’ai mis ma tête. Il faut donner du crédit à ces passes, elles étaient spectaculaires ».