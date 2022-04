Betis Séville : Fekir honoré d’offrir la Coupe du Roi

Al Hamdulilah! Gracias a Dios por la victoria 🤲🏼 Por todos los Beticos viva el Betis 💚🏆 #MuchoBetis pic.twitter.com/Y9tkMi0w3C

— Nabil Fekir (@NabilFekir) April 24, 2022

Fekir : « Ça représente beaucoup car pas mal de personnes n'ont pas compris mon choix de venir ici »

Samedi soir, la finale de la Coupe du Roi s’est étirée jusqu’au bout de la nuit. Il n’y avait pas de Real Madrid, de FC Barcelone, d’Atlético de Madrid ou d’Athletic Bilbao. Non, cette finale s’est jouée entre le Betis Séville de Nabil Fekir et le Valence CF de Dimitri Foulquier dans un stade Cartuja de Séville acquis aux Vert de Blanc du Betis. Le match s’est avéré très disputé entre un Betis très offensif, quitte à en oublier son équilibre, et une formation de Valence accrocheuse qui a réussi à recoller au tableau d’affichage et résisté grâce à son gardien Giorgi Mamardashvili. Hugo Duro (30eme minute) a répondu à Borja Iglesias, auteur de l’ouverture du score à la 11eme et le match s’est poursuivi jusqu’en prolongation (ennuyeuse) et achevé in fine aux tirs au but.A l’origine du but d’Iglesias, Nabil Fekir a notamment failli offrir la victoire au Betis à la 83eme sur une frappe du pied droit que le dernier rempart adverse a détournée. Et l’enfant du Betis, Juan Miranda (22 ans), a finalement délivré les Sévillans en inscrivant le tir au but décisif. Et voilà comment le club, 5eme en Liga, a décroché sa 3eme Coupe du Roi après 1997 et 2005. Au club depuis 2019, Nabil Fekir a remporté son premier trophée avec le club espagnol, le deuxième de sa carrière après la Coupe du Monde en 2018 avec l’équipe de France.« On a vu l'ambiance, les supporters qui étaient au stade... C'était exceptionnel, franchement. C'est une sensation unique et on va bien en profiter, a réagi Fekir après la délivrance. On a eu la chance de jouer ce match dans notre ville. Cela faisait 17 ans qu'ils n'avaient pas joué de finale. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de leur offrir cette Coupe. Ça représente beaucoup car pas mal de personnes n'ont pas compris mon choix de venir ici. C'est une grande fierté de gagner ce trophée avec ce grand club. » Prochain défi : tenter de hisser le Betis Séville en Ligue des Champions. Les Vert et Blanc sont actuellement 5emes à 4 points de l’Atlético de Madrid et 6 unités du duo Séville FC-FC Barcelone à 5 journées de la fin de la Liga.