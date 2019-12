Betis : Nabil Fekir, que retenir de ses six premiers mois ?

1 - Face à Barcelone, Nabil Fekir 🇫🇷 a inscrit son 1er but en Liga (2e match), sur son tout premier tir cadré dans la compétition. Clim.#BarcaBetis pic.twitter.com/1VRSIc2mr0

— OptaJean (@OptaJean) August 25, 2019

Alors que la trêve hivernale a sonné en Espagne, l'heure est à un premier bilan pour Nabil Fekir . Après six saisons du côté de Lyon et un an après avoir failli rejoindre Liverpool, le milieu offensif français a créé la sensation en rejoignant cet été le Betis . Se sentant possiblement en fin de cycle au sein de son club formateur, le champion du monde a alors supplié Jean-Michel Aulas, son ancien président, de le laisser partir pour l'Andalousie et la Liga, avec son frère Yassin. Titulaire depuis le début de saison, le nouveau numéro 8 des Verdiblancos a vécu un début de saison compliqué collectivement, alors que l'arrivée cet été de Rubi à la place de Quique Setién n'a pas vraiment eu l'effet escompté.







En effet, pour l'heure, le Betis pointe au 13eme rang en Liga, à 9 points du premier relégable. Si l'équipe ne brille pas, Fekir est lui aussi sur courant alternatif mais n'arrive pas encore à sublimer les siens. « Mon intégration ? Je dirais que ça se passe bien. C’est vrai que les résultats collectifs pourraient être meilleurs, mais globalement, je suis satisfait », confiait-il en novembre dans un entretien à El Pais. Car d'un point de vue individuel, le Français n'a pas à rougir avec quatre buts, dont un au Camp Nou contre le FC Barcelone, et deux passes décisives à son actif en 15 rencontres de Liga.

Zidane a confiance en Fekir

9 - @RealBetis_en' Nabil Fekir attempted nine shots against Valencia (four on target), the most by a player in a @LaLigaEN game this season. Tireless. pic.twitter.com/4v6K3JvwTB

— OptaJose (@OptaJose) November 23, 2019

Pour autant, l'ancien Lyonnais ne convainc pas encore pleinement ses nouveaux supporters, qui l'ont chaleureusement accueilli à son arrivée cet été. Il faut dire que l'adaptation du milieu offensif va peut-être prendre un peu temps, alors qu'il découvre à peine un nouveau championnat, plus technique. « Fekir s'intègre bien, c'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui est en train de démontrer son potentiel petit à petit. Moi, je ne suis pas surprise de ses prestations », expliquait même Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, à son sujet avant d'affronter son équipe.







Globalement épargné par les blessures jusqu'à présent, avec seulement trois matchs ratés pour des problèmes musculaires, Fekir est également conscient qu'il aura besoin de temps pour s'épanouir pleinement dans son nouveau club, à l'image d'Antoine Griezmann au Barça. « J’ai un peu plus de responsabilités au Betis qu’à Lyon. Je le sens un peu. (...) Je me plais bien là-bas et j’espère que ça continuera », confiait d'ailleurs récemment l'intéressé à Foot Mercato. Après des premiers mois pour se faire les dents, et avec l'Euro 2020 en ligne de mire, Fekir aura sans doute à cœur de prendre de plus en plus d'importance dans les mois à venir.

La frappe lourde de Fekir !