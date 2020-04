Benzema/Giroud : Antoine Griezmann se prononce et évite la polémique

Complice avec Karim Benzema à son arrivée en équipe de France en 2014, Antoine Griezmann l'est également avec Olivier Giroud. Les deux hommes ont longtemps formé le duo d'attaque des Bleus, lors de cette édition brésilienne jusqu'au sacre en Russie quatre ans plus tard. Cela explique l'inconfort du Mâconnais au moment de répondre à une question sur les propos de Karim Benzema, qui avait déclaré dimanche soir "Me comparer à Giroud, c'est revenir à comparer une Formule 1 à un karting" après avoir expliqué le rôle de Giroud chez les Bleus.

Griezmann ne veut "pas répondre à tout ça"

"Je ne peux pas répondre à tout ça, c’est se mettre dans les ennuis. Je l’aime Olivier Giroud, c’est un bon joueur et il nous a aidé à gagner la Coupe du Monde. Et ça c’est important dans une vie", a sobrement commenté Antoine Griezmann en live Twitch, dans des propos relayés par Onze Mondial. L'attaquant du FC Barcelone souhaite visiblement éviter toute polémique au sujet de deux joueurs qu'il apprécie.