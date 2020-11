Belgique : Le médecin des Diables Rouges, inquiet pour Eden Hazard

Parte médico de Hazard.#RealMadrid

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 30, 2020

Eden Hazard (29 ans) s'est de nouveau blessé avec le Real Madrid lors du match perdu contre Alavès le week-end dernier (2-1). Cette fois, ce sont les muscles de la cuisse droite qui sont touchés où une lésion a été diagnostiquée ce lundi grâce aux examens passés par le Belge.Les médias ibériques commencent même à comparer le rendement d'Hazard à Gareth Bale par rapport à ses indisponibilités et le coût de son transfert (115 millions d'euros).Alors qu'il n'avait manqué que 8 matchs en 3 saisons avec Chelsea, le natif de La Louvière a déjà déclaré forfait à 42 rencontres en un peu plus d'une saison ! Sur, Kris Van Crombrugge, le médecin des Diables Rouges, la sélection belge, qui connaît parfaitement son jeune compatriote, est revenu sur cet énième contre-temps : « À Madrid, les attentes sont grandes, a déclaré le médecin. À l'extérieur, Eden donne l'impression d'être plutôt imperméable à la pression, mais personne n'échappe au stress. Cela peut avoir un impact sur les muscles. Je pense que son tonus musculaire est un peu trop élevé en ce moment et cela peut augmenter les risques de contracter des blessures. »Surtout, Kris Van Crombrugge estime que le Madrilène est au bout de lui-même et force sur ses capacités physiques :. Indisponible jusqu'au 11 décembre, le Belge devrait manquer le derby madrilène contre l'Atlético programmé le lendemain de son potentiel retour mais pourrait être intégré au groupe pour le déplacement à Eibar le 20 décembre.