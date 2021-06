Belgique - Hazard : Courtois garde la foi

Non, la carrière d'Eden Hazard n'est pas terminée, malgré une aventure au Real Madrid où il n'a connu que des problèmes à cause de blessures incessantes et où il peine à afficher le niveau qui était le sien à Chelsea. Thibaut Courtois, le portier du Real, a la foi et estime que son illustre compatriote peut encore retourner la situation et briller au sein du club merengue dans un avenir proche.

"Il reste à 100%"

"Je suis sûr à 100% qu'il va rester. Il ne veut pas bouger. Seule la presse madrilène écrit sur le désir de partir", a estimé Courtois dans un entretien accordé au média belge Le Soir. "Il veut continuer, jouer sans blessures et gagner des titres. Au Real Madrid, il y a des critiques tout le temps et pour tout le monde. Gareth Bale a été critiqué, mais il a gagné la Ligue des Champions et a marqué un doublé en finale à Kiev. Nous savons tous qu'à Madrid, il y a de la pression et des critiques de la part de la presse et des fans. Mais Eden peut gérer cela. Je le connais assez bien pour le dire. Il peut encore tout changer. Il veut toujours être un joueur important pour Madrid et gagner des titres."