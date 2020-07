De nouveau champion d'Allemagne avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski n'a pas oublié d'avoir un impact important dans le sacre du club munichois, avec 34 buts inscrits en 31 matches disputés. Le meilleur buteur de la saison 2019-2020 en Bundesliga est une garantie de buts en dépit de son âge qui pourrait être un frein (31 ans). En course pour un possible triplé sur le plan collectif (la Coupe d'Allemagne et la Ligue des champions étant encore des objectifs réalisables), le natif de Varsovie aurait pu évoluer ailleurs qu'au Bayern en 2018, alors qu'il était courtisé par le grand Real Madrid, qui venait de perdre Cristiano Ronaldo (transféré à la Juventus Turin). Toutefois, il n'a pas souhaité rejoindre le Santiago Bernabeu et s'en est expliqué dans un entretien accordé à Sport Bild.





Lewandowski n'est pas encore à son maximum



"Il y avait beaucoup de spéculations à l'époque. Le Real Madrid est un grand club, bien sûr, j'y pensais. Je suis resté et je ne le regrette pas. Nous sommes une famille et cela devrait dissiper tout doute. Je suis heureux à Munich. Je suis à 100% un joueur du Bayern et je m'identifie pleinement à ce club. Je sais à quel point le club se tient derrière moi", a-t-il indiqué. Concernant sa forme, Lewandowski a estimé avoir une marge de progression certaine. "En août, j'aurai 32 ans, mais je me sens comme à 27, 28 ans, peut-être encore moins. Je veux jouer au plus haut niveau pendant de nombreuses années, je ferai de mon mieux pour y parvenir. Je ne vois pas de limites pour moi, je peux être encore meilleur. Je ne pense pas avoir atteint mon plein potentiel, j'ai joué à 90% cette saison."