Barcelone, un problème avant tout défensif ?

La défense barcelonaise victime de son manque de discipline

Les chantiers sont nombreux pour Ronald Koeman et le FC Barcelone. Et surtout, ils ne sont pas forcément là où on les attendait le plus. Alors que le club catalan a la deuxième meilleure attaque de la Liga avec sept buts en trois matchs malgré le départ de Lionel Messi, il va devoir progresser en terme de solidité défensive.Seules quatre équipes, toutes classées au-delà de la 12eme place ont fait pire. Pour le moment les Blaugranas n'ont pourtant joué que face à la Real Sociedad, Bilbao et Getafe, des équipes piégeuses mais loin de faire partie des mastodontes du championnat espagnol.



Ces lacunes ont fait perdre deux points face à Bilbao et ont failli tout gâcher lors de la première journée. Face à la Real Sociedad, le score est passé de 3-0 à 3-2 entre la 80eme et la 85eme minute. Un scénario qui a failli ressembler à une faute professionnelle. Si la charnière Eric Garcia - Gerard Piqué part avec les faveurs de Ronald Koeman, elle a dû laisser place au duo Clément Lenglet - Ronald Araujo face à Getafe quand les deux titulaires étaient absents, l'un à cause d'une suspension, l'autre en raison d'une blessure. Cette instabilité n'aide pas à performer. Mais ce n'est pas le seul problème de l'arrière-garde blaugrana.

Des difficultés dans le jeu aérien et un manque de discipline ont été évidents lors des trois premières journées. Eric Garcia a été expulsé face Bilbao et les deux défenseurs centraux ont été avertis contre Getafe. Cela fait beaucoup pour réussir à protéger un Marc-André ter Stegen qui est apparu en-dessous de son meilleur niveau depuis la saison dernière. Gerard Piqué est lui aussi sur la pente descendante depuis plusieurs mois. La preuve que ces problèmes défensifs ne datent pas d'hier. L'an passé, le club catalan avait terminé avec la plus mauvaise défense du top 5 de la Liga, un véritable handicap quand il s'est mêlé à la course au titre. Pour y remédier, seul Eric Garcia a été recruté cet été quand le secteur offensif a été fortement renforcé. Et c'est certainement pour cette raison que depuis le début de l'été, c'est de ce côté du terrain qu'apparaissent les difficultés barcelonaises.

Le résumé de Barca - Getafe (2-1):