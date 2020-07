Barcelone : saison terminée pour Antoine Griezmann ?

Après une éclaircie contre Villarreal (4-1), Antoine Griezmann est à nouveau dans le brouillard. Le champion du monde français a passé une soirée délicate avec le FC Barcelone contre Valladolid, ce samedi. Les Blaugrana ont eu le mérite de s'imposer malgré un scénario encore poussif (1-0), mais le Mâconnais n'a joué que 42 minutes et s'est blessé, tout en se distinguant par une grosse occasion ratée.

Griezmann ne devrait plus jouer en championnat

Bref, une soirée à oublier pour le numéro 17 du club catalan. Et il s'agit peut-être de la dernière sortie de Griezmann en championnat. Le média RAC1 indique en effet que l'international français, touché au quadriceps, pourrait manquer les deux dernières journées de championnat. Le Barça, qui devrait perdre son titre de champion d'Espagne, doit encore défier Osasuna (16 juillet) et Alavés trois jours plus tard. Antoine Griezmann devrait néanmoins être opérationnel pour le huitièmes de finale retour de Ligue des champions face à Naples, début août.

Setién : "Griezmann a demandé à sortir"