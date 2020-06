Barcelone : Quique Setién pas satisfait

Le FC Barcelone a rempli son contrat en s'imposant contre l'Athletic Bilbao (1-0), ce mardi soir. L'enjeu était purement comptable :, qui devra encore répondre face à Majorque ce mercredi soir (22 heures). Mais au-delà de ce résultat escompté, le contenu, lui, n'a pas été satisfaisant. Poussif dans son expression collective, le Barça a encore manqué de contrôle et de créativité. Après la prestation terne à Séville vendredi dernier (0-0), Quique Setién avait protégé ses troupes. Il s'est montré moins indulgent ce mardi soir.« C'est sans doute le match que l'on a le moins contrôlé en première période. On s'est précipités, alors que, d'habitude, on essaie toujours de contrôler un peu plus le jeu. C'est très important pour nous de défendre avec le ballon, mais parfois c'est compliqué.... Ce n'est pas facile... », a déploré l'entraîneur du FC Barcelone.