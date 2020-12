Barcelone : Piqué s'engage avec Sorare, un jeu d'échanges de cartes en ligne

Happy to be part of this amazing team! @SorareHQ https://t.co/8ZYmR9p830

Piqué attend Neymar et le PSG

Absent des terrains depuis le 21 novembre dernier, et une entorse au genou droit subie lors de la défaite face à l'Atlético de Madrid (1-0), le défenseur central du Barça Gerard Piqué continue sa convalescence. Ce vendredi, il s'est engagé avec Sorare, une société française spécialisée dans un jeu de fantasy football. Basée à Paris, Sorare utilise le blockchain (un procédé semblable à celui qui régit le bitcoin) afin que les utilisateurs utilisent des cartes et puissent ériger la meilleure équipe possible. Lors d'une conférence de presse, le défenseur central a expliqué ses motivations : "a jugé Piqué, avant de continuer :Très impliqué dans le monde des affaires, Piqué - qui préside le fonds d’investissement Kosmos et qui a racheté les droits de la Coupe Davis en 2018 - possède également un club de football, le FC Andorre, en troisième division espagnole. Il est le second footballeur à s'engager avec Sorare après André Schürrle. En juillet dernier, le champion du monde allemand avait participé à une levée de fonds de 3,5 millions d'euros.En outre, sur le plan sportif, Piqué a donné de ses nouvelles, évoquant notamment la confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au PSG (16 février et 10 mars) : "