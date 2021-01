Barcelone : Koeman veut jouer à fond la Supercoupe d'Espagne

Pour Koeman, le Barça n'est pas le favori de la compétition

Le FC Barcelone a de nouveau su obtenir la victoire, samedi soir à Grenade (0-4) avec un doublé de Lionel Messi et un autre d'Antoine Griezmann . En confiance, le club catalan va de nouveau jouer, en Supercoupe d'Espagne cette fois-ci, mercredi soir contre la Real Sociedad (21 heures). La seconde demi-finale opposera le Real Madrid à l'Athletic Bilbao, jeudi soir (21 heures). Dans une démarche ambitieuse, Ronald Koeman a assuré qu'il allait faire le maximum pour que le Barça se donne des chances de remporter la compétition.a-t-il expliqué en conférence de presse.Sondé sur le possible statut de favori de son équipe - qui reste sur une série de 8 matchs sans défaites en Liga et 2 victoires consécutives - l'ancien sélectionneur des Pays-Bas n'a pas voulu accepter cela.", a justifié Koeman.Cependant, il n'a pas nié que le Barça avait connu une amélioration notable lors de ses dernières prestations dans certains domaines :a analysé l'entraîneur du Barça, qui aura donc à cœur de confirmer cette progression dès mercredi soir face au cinquième du championnat d'Espagne.