Plutôt policé depuis son retour à Barcelone dans un costume d'entraîneur, Xavi bombe un peu plus le torse suite au succès de ses hommes dans le Clasico contre le Real Madrid, remporté 4-0 par les Blaugrana à Bernabeu. Le technicien catalan n'a pas hésité à louer l'ADN du FC Barcelone tout en taclant indirectement le style de jeu du club rival.

Xavi tacle discrètement le Real

"L'histoire du Barça nous l'exige (de proposer un jeu attractif avec une possession importante), pas Madrid, et notre histoire au cours des 40 dernières années a établi une norme, qui est de gagner en jouant bien, a-t-il lancé en conférence de presse. Je ne sais pas ce qu'il en est de Madrid, je n'y ai pas vécu et je ne connais pas leur histoire. J'ai vu le match, notre mission est d'être en Ligue des champions la saison prochaine. C'est le Barça, nous avons l'obligation de gagner et de bien jouer. Pour ceux qui connaissent le club, cela signifie être excellent en tout, c'est pourquoi le Barça est le club le plus difficile du monde, le plus exigeant, il n'y a pas d'exception", a conclu Xavi. C'est dit.