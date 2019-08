Barça-Valverde: "Un jour important pour Griezmann"

Auteur d’un doublé, dimanche, lors de la belle victoire décrochée par le Barça face au Betis Séville (5-2), Antoine Griezmann, qui a notamment inscrit une merveille de frappe pour donner l’avantage aux siens au retour des vestiaires, a été le principal artisan du succès catalan.

Ça valait bien l’hommage de son entraîneur, Ernesto Valverde. "C'était un jour important pour Griezmann. Avec autant d'absences en attaque et s'agissant d'une recrue récente, tout le monde attendait beaucoup de lui. Il a répondu avec assurance, on l'a vu très impliqué dès le début du match", a ainsi confié le technicien barcelonais dans des propos rapportés par Movistar.

Et le technicien espagnol était d’autant plus satisfait que ce doublé inscrit pour la première du Français au Camp Nou en Liga devrait le libérer après une présaison difficile et un premier match guère convaincant. "Le fait que Griezmann débute ici, au Camp Nou en Liga, et marque, cela va lui donner confiance", a-t-il ajouté.