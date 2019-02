Barça: Valverde donne des nouvelles d’Umtiti

Samuel Umtiti entrevoit, enfin, le bout du tunnel. Blessé au genou depuis de long mois, l’international tricolore a repris l’entrainement collectif depuis peu et se rapproche doucement d’un retour à la compétition. Présent devant la presse, Ernesto Valverde a évoqué l’état de forme de l’ancien Lyonnais, ne pouvant cependant pas encore déterminer la date exacte de son retour dans le groupe.

"Il est possible et on espère qu'il rejoigne bientôt le groupe. Je ne saurais pas dire s'il sera là samedi, mardi ou plus tard. Il faut prendre plusieurs choses en compte, pas seulement s'il est rétabli. Il faut aussi vérifier s'il a le rythme et comment il s'en sort avec ses coéquipiers. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte", a ainsi confié, dans des propos relayés par Sport, le technicien catalan qui vient tout juste de prolonger son contrat avec le Barça.