Barça : un joueur s’exprime en faveur de Koeman

Jordi Alba a laissé entendre qu'il pensait que Ronald Koeman méritait de rester l'entraîneur du FC Barcelone. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur l'avenir de Koeman ces dernières semaines, mais il semble maintenant que le président du Barça, Joan Laporta, ait décidé de conserver le Néerlandais. "J'espère que tout sera résolu le plus tôt possible", a déclaré Alba à TVE lorsqu'on lui a posé des questions sur l'avenir de Koeman.

Le futur d'Alba et de Koeman en question

"L'entraîneur a un contrat et a fait une excellente saison. La décision appartient au président et nous l'accepterons." Alba pourrait lui-même quitter le Camp Nou cet été selon certains bruits dans les médias ibériques. Mais le joueur a clairement indiqué qu'il espérait prendre sa retraite au club. "Il me reste trois ans sur mon bail actuel et je pense que je suis capable de finir mon contrat", a-t-il noté. "La décision du club lui appartient et mon intention est de rester à Barcelone à vie."