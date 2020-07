Barça : Suarez dans l'histoire

Le Barça doit beaucoup à Luis Suarez et pas seulement parce qu'il a marqué l'unique but du derby catalan face à l'Espanyol mercredi soir. Alors que le club blaugrana lui cherche un successeur, le Pistolero uruguayen aux 195 buts sous le maillot barcelonais est devenu le troisième meilleur buteur de la riche histoire de son club derrière Lionel Messi (630 buts) et César Rodriguez Alvarez (232 buts). L'ancien joueur de Liverpool a atteint cette statistique en 278 matches. Luis Suarez, serial buteur

Suarez a rejoint le FC Barelone depuis Liverpool en 2014, et le joueur de 33 ans est resté une menace constante pour les défenses adverses depuis. Après avoir marqué 25 buts dans toutes les compétitions lors de sa première saison en Espagne, Suarez a inscrit 59 buts en 53 apparitions lors de la campagne 2015-16. Il a réussi plus de 20 buts au cours de chacune des quatre dernières saisons de Liga, lui qui affiche désormais 14 réalisations en championnat en 2019-2020.