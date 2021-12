Si l'embellie sportive parait lentement mais sûrement se profiler du côté du FC Barcelone, les ennuis physiques de l'effectif catalan semblent en revanche loin de disparaitre. Après l'alerte cardiaque dont a été victime Sergio Agüero, et au milieu des allers-retours incessants d'Ansu Fati du côté de l'infirmerie, c'est désormais Sergi Roberto qui va passer par la casse "billard".



Comme l'annonce le Barça ce mercredi, son milieu de terrain, capable également de jouer un cran plus bas, va subir une intervention chirurgicale "afin de soigner une blessure au muscle droit fémoral de la cuisse droite". Une bien mauvaise nouvelle pour Xavi et son équipe, d'autant que l'indisponibilité de l'international espagnole s'annonce d'ores et déjà très longue. Une absence de quatre mois de compétition est envisagée.

Fin de contrat en juin 2022

Au classement de Liga, le FC Barcelone occupe actuellement la 7e place, à dix points du leader merengue et à un point de l'Europe. Il devra donc tenter de poursuivre sa remontée sans un joueur qui arrive par ailleurs en fin de contrat au terme de la saison, et pour lequel les négociations autour d'une prolongation sont en cours.

