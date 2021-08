Piqué sauve la mise au Barça



📌 Memphis, Eric Garcia and Rey Manaj, registered for @LaLigaEN

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2021

Les supporters du FC Barcelone peuvent souffler. Le Barça entamera bien la nouvelle saison du championnat avec l’intégralité de son effectif.Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj étaient tous en attente du feu vert de la Liga. Les instances ibériques s’étaient opposées à leur enregistrement, à cause des soucis financiers du club catalan et de son incapacité à offrir des garanties sur les salaires payés.Le chevronné défenseur a réduit considérablement ses émoluments. L’information a d’ailleurs été confirmée publiquement par le Barça.Piqué montre ainsi l’exemple au reste des troupes blaugrana.Avant lui, on retrouve des joueurs tels qu’Antoine Griezmann, Sergio Busquets, Frenkie De Jong ou Ousmane Dembélé. Ça en dit long sur l’importance du sacrifice effectué par l’ancien international espagnol.Le Barça a aussi fait des économies en faisant signer un nouveau contrat à son latéral Sergio Roberto, mais avec une réduction des revenus. Ce dernier touchait 5.2M€ par an.