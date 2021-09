Il y a un an aujourd'hui, Pedri jouait son premier match avec le FC Barcelone lors d'un amical contre Nàstic. À l'époque, personne n'aurait pu imaginer l'impact que le milieu de terrain espagnol allait avoir lors de la saison 2020/21. Pedri, qui n'avait que 17 ans à l'époque, était alors proche d'un prêt chez d'autres équipes de première division en Espagne et il y avait également un intérêt des géants allemands du Bayern Munich.

Pedri monte en régime et en valeur

Il est rapidement devenu un titulaire sous la direction de Ronald Koeman, après quelques performances exceptionnelles, notamment lors de la victoire 2-0 contre la Juventus en Ligue des Champions. Lors de sa première année complète au Barça, il a disputé 75 matches, dont 57 en tant que titulaire. Cette première année inclut ses débuts avec l'équipe espagnole des moins de 21 ans. Il a remporté une Copa del Rey, une médaille d'argent aux Jeux olympiques avec l'Espagne et a joué un total de 5 273 minutes. Récemment, la valeur de Pedri a augmenté de 65 millions d'euros. Il valait 15 millions d'euros en octobre 2020 et il est maintenant évalué à 80 millions d'euros sur le média spécialisé Transfermarkt.com.