Le FC Barcelone souhaite conclure un nouveau contrat avec Lionel Messi au cours de la semaine à venir. Messi reste un joueur libre dans l'état actuel des choses après l'expiration de son bail avec le Barça début juillet. Mais on sait depuis un certain temps que l'Argentin souhaite prolonger son séjour de 21 ans au Camp Nou. Les termes d'un nouveau contrat ont été vaguement convenus et selon certains bruits, il s'agira d'un accord de cinq ans avec une réduction de salaire de 50% au départ, ainsi que la promesse d'un rôle d'ambassadeur une fois que Messi aura raccroché les crampons.

Vers la fin de la saga Messi

Le Barça cherche toujours à vendre un certain nombre de joueurs. En attendant, le club espagnol vise à parvenir à un accord complet d'ici une semaine avec sa star, dans l'espoir d'annoncer la nouvelle le plus vite possible, selon Sport. Le quotidien sportif catalan affirme que si les termes ont été vaguement convenus, le camp Messi serait encore en train d'examiner la proposition. Bientôt la fin de la saga, donc.