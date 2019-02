Barça: Messi, la stat qui tue 

Buteur sur penalty samedi soir contre Valladolid (1-0), lors de la 24e journée de Liga, Lionel Messi a (déjà) atteint la barre des 30 buts cette saison. Une performance exceptionnelle, mais bien entendu ordinaire pour La Pulga, qui réalise cette performance pour la onzième saison d’affilée avec le FC Barcelone...

Season-by-season breakdown of #Messi's newest milestone: 1⃣1⃣ seasons w/ 3⃣0⃣+ goals across all competitions

2008/09: 38 ⚽

2009/10: 47 ⚽

2010/11: 53 ⚽

2011/12: 73 ⚽

2012/13: 60 ⚽

2013/14: 41 ⚽

2014/15: 58 ⚽

2015/16: 41 ⚽

2016/17: 54 ⚽

2017/18: 45 ⚽

2018/19: 30 ⚽ pic.twitter.com/7BPNfptXYh