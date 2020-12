Barça : Messi aurait dû être vendu l'été dernier, selon Tusquets

🏆 @LigadeCampeones



Pas de salaires jusqu'en juillet pour les joueurs et le staff

Devenu président intérimaire du FC Barcelone depuis la démission de Josep Maria Bartomeu, en septembre dernier, Carles Tusquets a accordé une longue interview à RAC 1. Il a notamment évoqué le cas de Lionel Messi, qui avait émis son désir de quitter le club, avant de finalement rester au Camp Nou pour cet exercice 2020-2021. En fin de contrat au terme de la saison, le natif de Rosario, qui n'a pas évoqué un souhait de prolonger éventuellement son bail, sera libre de négocier avec les clubs de son choix dès janvier prochain.Tusquets a livré sa vision sur le thème Messi, ravivé par les déclarations de Neymar qui a commenté son envie de rejouer avec lui suite au succès du PSG sur la pelouse de Manchester United, mercredi soir en Ligue des Champions (1-3). "Sur le plan économique, j'aurais vendu Messi l'été dernier. Cela aurait été souhaitable en raison de l'argent qu'on aurait reçu en échange et de l’argent qu'on aurait économisé. La Liga exige des limites de salaire", a-t-il expliqué. Un avis qui prend la forme d'un tacle envers Bartomeu, qui n'avait pas voulu se séparer du numéro 10. Depuis l'entame de la saison, Messi a été reposé par son entraîneur, Ronald Koeman, particulièrement en Ligue des Champions face au Dynamo Kiev (0-4) puis à Ferencvaros (0-3).Par ailleurs, Tusquets a expliqué les détails de l'accord entre le club et les joueurs en ce qui concerne la réduction des salaires, permettant d'économiser 122 millions d'euros. "L'accord que nous avons actuellement nous permet de terminer la saison sans problèmes de trésorerie. Les joueurs ne recevront pas le paiement mensuel pour janvier. Ils ont deux paiements, en janvier et juillet. Et pour janvier, ils ne recevront pas de paiement. Il a été reporté de la même manière que d'autres types de salaire et d'avantages ont été reportés, comme les primes pour les titres gagnés", a affirmé le président intérimaire.