Les détracteurs de Josep Maria Bartomeu risquent de ne pas trop apprécier la nouvelle qui émane du Nou Camp. Ces dernières heures, ce dernier a mis à la porte son entraineur et son directeur technique, mais lui n’a aucune intention de quitter ses fonctions. Son mandat de président expire en mars 2021, et il exclut totalement la possibilité d’un départ avant cette échéance. Ce mercredi, lors d’une interview sur la chaine du club, il a lâché : « démissionner maintenant serait facile, mais irresponsable ». L’homme fort des Blaugrana défend sa position en affirmant que la « crise est sportive et non institutionnelle ».

Bartomeu confirme la venue de Koeman



Lors de cette intervention devant les médias, Bartomeu s’est aussi exprimé sur le poste d’entraineur. Il a confirmé que celui-ci devrait très certainement revenir à Ronald Koeman. « Si rien ne se complique, il sera l’entraineur du Barça la saison prochaine », a-t-il concédé, précisant en outre que les premiers contacts avec le technicien néerlandais remontent au mois de janvier dernier. L’officialisation de cette collaboration est donc imminente. Il se murmure que le club catalan a dû verser une indemnité de 5M€ à la fédération hollandaise pour pouvoir enrôler ce technicien.



Enfin, le président blaugrana a révélé que le successeur d’Eric Abidal au sein de la direction sera un certain Ramon Planes. Ce dernier a notamment officié à Getafe, à Alaves et à Tottenham par le passé.