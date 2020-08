Barça : Le nouveau Camp Nou livré en... 2025

Coup dur pour les Barcelonais. La crise du coronavirus a non seulement impacté les finances du club (à hauteur de 200 millions d'euros selon le président Josep Maria Bartomeu) mais elle retarde aussi la rénovation du Camp Nou, décidée en 2014. Initialement livrée l'an prochain, l'enceinte catalane ne sera pas prête avant 2025 selon Jordi Moix, le directeur financier du FCB.



Le grand projet de rénovation du stade, voté il y a six ans pour un montant de 600 millions d'euros, comporte une augmentation de la capacité (de 99 000 à 105 000 places) et l'installation d'un toit. Dans les colonnes de La Vanguardia, Jordi Moix a estimé qu'en plus du coronavirus, le retard était dû à des changements politiques et à l'instabilité causée par la poussée des indépendantistes.