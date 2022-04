L'ailier est toujours sur le point de quitter le Barça pour rien à la fin de la saison, après avoir rejeté les offres de prolongation jusqu'à présent. Dembélé est convaincu qu'il vaut plus que ce qui lui est proposé et a tenu bon jusqu'à présent. Mais après les critiques sur sa position, le Français a fait parler de lui sur le terrain, en affichant une excellente forme. Dembélé a réussi huit passes décisives et un but lors de ses six dernières apparitions en Liga, et soudainement, le Barca prend note de ses demandes.



Selon AS, Mateu Alemany, le dirigeant du Barça, s'est rendu à Marrakech, au Maroc, pour s'entretenir à nouveau avec l'agent de Dembélé, Moussa Sissoko. On dit que Dembélé veut rester au Camp Nou, mais son agent veut qu'il soit payé ce qu'il vaut, tandis que Xavi Hernandez est également désespéré de garder son ailier vedette. La question est maintenant de savoir combien le Barça est prêt à payer pour garder Dembélé, alors qu'il continue à essayer de limiter ses dépenses pour pouvoir réaliser des transferts cet été.