Le contrat de Messi avec le PSG expire en juin. Les responsables parisiens envisagent de lui faire signer un nouveau bail, mais il y a aussi l’option d’un retour au bercail pour La Pulga. La possibilité qu’il retrouve les Blaugrana n’a jamais été aussi grande.

« Si Messi revenait, ça serait gratuitement »

Il a été demandé à Romeu, l’un des hommes forts du secteur financier du Barça, s'il voyait le retour de la star argentine comme économiquement viable. A la surprise générale, il n’a pas hésité à répondre par l'affirmative "parce que s'il (Messi) revenait, il viendrait gratuitement sûrement", même s'il a rappelé que dans tous les cas, c'est "une décision du staff technique et aussi celle du joueur".



"Nous avons complètement changé la structure, a-t-il poursuivi, rassurant ainsi ceux qui s’inquiétaient à propos de la santé du club. D'avoir des joueurs avec des niveaux de salaire hors marché et un effectif déjà important au niveau de l'âge moyen, nous sommes passés à avoir des joueurs avec des niveaux de projection et de marché, ce qui sera sûrement important."