Barça : la bonne nouvelle Araujo

Les Blaugrana affrontent Villarreal dimanche et si les Catalans n'ont rien à perdre au Camp Nou, Villarreal joue pour le football européen et la septième place. Ronald Araujo pourrait leur barrer la route. Le défenseur uruguayen a subi une commotion cérébrale lors de la victoire 3-1 du Celta Vigo le 10 mai dernier et a été transporté directement à l'hôpital.

Araujo rassure le Barça

Il a été transporté directement à l'hôpital où il a été libéré, lui qui est déjà de retour à l'entraînement ce week-end. Il n'a cependant pas participé au déplacement de Barcelone à Getafe, où Clément Lenglet et Oscar Mingueza ont joué à sa place. Ce samedi, Araujo a reçu l'autorisation médicale de jouer contre Villarreal et sera probablement dans le groupe choisi par Xavi Hernandez. Comme le souligne Sport, les joueurs de Barcelone devront attendre leurs vacances car ils ont une tournée en Australie à effectuer à la fin de la saison.