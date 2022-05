Le FC Barcelone cherche à signer le numéro 9 du Bayern Munich pour renforcer sa ligne d'attaque cet été, et comme Lewandowski sera en fin de contrat dans un an, il pourrait être disponible pour une somme réduite. "Barcelone veut acquérir Lewandowski alors qu'ils avaient une dette de 1,3 milliard il y a six mois", a expliqué Hoeness sur RTL. "En Allemagne, ils auraient été en faillite pendant longtemps."

Lewandowski veut partir

"Le juge des faillites est à votre porte et ils font une offre d'un million d'euros à un joueur du Bayern." Hoeness est perplexe quant à savoir comment un club avec autant de problèmes financiers peut séduire l'attaquant. De plus, il faut savoir qu'il a terminé la saison avec 50 buts. "En ce moment, personne au Bayern ne laissera Lewandowski partir", a-t-il déclaré.



"De toute évidence, le Bayern n'a pas trouvé de remplaçant jusqu'à présent, donc leur opinion est claire. "S'il reste, qu'il joue bien et qu'il continue à se sentir bien en Allemagne avec sa famille, peut-être qu'il viendra en janvier et dira : Wow, j'aime vraiment rester ici, peut-être que je vais rester deux ou trois ans de plus !". Le joueur, cependant, a déjà exprimé son désir de bouger cet été.