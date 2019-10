Barça: Griezmann joueur le plus efficace de Liga

En étant buteur et passeur décisif à Eibar samedi en Liga, Antoine Griezmann a guidé le Barça vers la victoire (0-3). Au passage, le Français a inscrit son quatrième but et délivré sa troisième passe décisive sous ses nouvelles couleurs catalanes.

Des statistiques qui font de "Grizi" le joueur impliqué sur le plus de buts du championnat espagnol après neuf journées, comme le révèle Opta. Suffisant pour se faire adopter par le public blaugrana ?